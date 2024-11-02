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Ударные дроны взорвали командный пункт ВСУ в Харьковской области

Кроме того, расчет беспилотных летательных аппаратов уничтожил место взлета БПЛА ВСУ и пулеметную точку.
2024-11-02 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Запад» мотострелкового подразделения гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли удары беспилотниками по позициям ВСУ в Харьковской области.

Минобороны России опубликовало видео объективного контроля результатов боевого применения FPV-дронов.

На этот раз расчет беспилотных летательных аппаратов уничтожил командный пункт противника, место взлета БПЛА ВСУ и пулеметную точку. Это облегчило нашим штурмовым подразделениям выход на более выгодные позиции в Харьковской области.

Подразделения Западной группировки войск ударами БПЛА поддерживают действия штурмовых групп. Военнослужащие успешно применяют беспилотники, чтобы обнаружить цели противника.

Дроны уничтожают технику и личный состав ВСУ в укрытиях в лесопосадках и на открытой местности.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Харьковская область #ВСУ #группировка войск запад #FPV-дроны
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