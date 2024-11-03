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Уничтожение бронемашины ВСУ Stryker в Харьковской области попало на видео

ББМ Stryker перевозила военных ВСУ в районе Волчанска.
2024-11-03 14:02:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил ББМ Stryker ВСУ в Харьковской области. Кадры уничтожения публикует Минобороны России.

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА обнаружили вражескую боевую бронированную машину Stryker американского производства. ББМ перевозила военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области.

После обнаружения цели ББМ Stryker была атакована ударным FPV-дроном.

Попадание дрона точно в цель зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #Харьковская область #Волчанск #FPV-дрон #ббм
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