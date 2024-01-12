CNN: Остин следил за обстрелами Йемена из больничной палаты

Глава Пентагона Ллойд Остин руководил ракетной атакой США и Великобритании по Йемену из больничной палаты в режиме реального времени, сообщил телеканал CNN.

«Сегодня Остин отдал приказ Центральному командованию Вооруженных сил США нанести удары и контролировал их в режиме реального времени», - говорится в сообщении.

После этого глава Пентагона провел совещание с членами Совета национальной безопасности, в ходе которого дал оценку последствиям ударов. Ллойд Остин, руководивший действиями коалиции из больницы, был госпитализирован вечером 1 января.

В ночь с 11 на 12 января США и их союзники нанесли ракетный удар по целям в Йемене. Поражены радарные установки, места хранения и пуска беспилотников и ракет. Хуситы пообещали ответить на агрессию Вашингтона и Лондона и призвали их готовиться понести ответственность за свои действия в регионе.