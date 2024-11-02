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МИД России выразил соболезнования в связи с трагедией в Валенсии

По последним данным, жертвами аномальных ливней, которые привели к масштабному наводнению в испанской Валенсии, стали 207 человек.
Ян Брацкий 2024-11-02 16:04:37
© Фото: Rober Solsona, Keystone Press Agency, Global Look Press

Россия выражает искренние и глубокие соболезнования народу и властям Испании в связи с трагедией в Валенсии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», - говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую среду на Испанию обрушились аномально сильные ливни с градом. Самая сложная ситуация в Валенсии. Метеорологи там объявляли красный уровень опасности.

Ранее стало известно, что жертвами наводнения и штормовой погоды стали 207 человек, судьба еще 250 остается неизвестной, сообщает Радио Sputnik.

На месте трагедии продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы, освобождают заблокированные автомобилями дороги и железнодорожные пути. Постепенно восстанавливается транспортное сообщение с соседними регионами. Работает горячая линия для тех, кто не может связаться с родственниками.

Возможной причиной произошедшего ученые считают глобальное изменение климата. Температура на Земле растет, и подобные ливни будут происходить все чаще, считают они.

#Наводнение #испания #МИД России #соболезнования #Валенсия
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