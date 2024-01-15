Российские войска поразили украинскую базу горючего для военной техники

Минобороны России сообщило об огневом поражении, нанесенном украинской базе горючего для военной техники ВСУ.

Эта база попала в список целей, пораженных ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ за сутки. Также удалось поразить 109 артиллерийских подразделения неприятеля на огневых позициях и живую силу ВСУ с военной техникой в 142 районах.

Кроме этого, сообщается, что за сутки на Донецком направлении противник потерял более 200 боевиков. Также на этом направлении ВСУ лишились танка, трех БМП, бронетранспортера, 13 автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что расчеты гаубиц «Мста-Б» разрушили укрепления врага на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.