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Российские войска поразили украинскую базу горючего для военной техники

Также за сутки удалось нанести огневое поражение 109 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также живой силе ВСУ и военной техники в 142 районах.
2024-01-15 15:11:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об огневом поражении, нанесенном украинской базе горючего для военной техники ВСУ. 

Эта база попала в список целей, пораженных ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ за сутки. Также удалось поразить 109 артиллерийских подразделения неприятеля на огневых позициях и живую силу ВСУ с военной техникой в 142 районах. 

Кроме этого, сообщается, что за сутки на Донецком направлении противник потерял более 200 боевиков. Также на этом направлении ВСУ лишились танка, трех БМП, бронетранспортера, 13 автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что расчеты гаубиц «Мста-Б» разрушили укрепления врага на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #СВО #Огневое поражение #База горючего
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