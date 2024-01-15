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МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 200 боевиков на Донецком направлении

Также сообщается о поражении склада ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады противника.
2024-01-15 14:59:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России заявило, что неприятель потерял более 200 боевиков на Донецком направлении за сутки.

Помимо живой силы, украинская сторона лишилась танка, трех БМП, бронетранспортера, 13 автомобилей и двух САУ «Гвоздика».

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении склада вооружения украинской бригады в районе Курахово.

На Южно-Донецком направлении суточные потери украинской стороны превысили 140 человек. Кроме того, противник потерял две бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #МО РФ #СВО
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