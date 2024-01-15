МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 200 боевиков на Донецком направлении

Минобороны России заявило, что неприятель потерял более 200 боевиков на Донецком направлении за сутки.

Помимо живой силы, украинская сторона лишилась танка, трех БМП, бронетранспортера, 13 автомобилей и двух САУ «Гвоздика».

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении склада вооружения украинской бригады в районе Курахово.

На Южно-Донецком направлении суточные потери украинской стороны превысили 140 человек. Кроме того, противник потерял две бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.