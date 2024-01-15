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Расчеты гаубиц «Мста-Б» разрушили укрепления ВСУ на Запорожском направлении

Замаскированные укрепленные позиции противника выявили при помощи беспилотных летательных аппаратов.
2024-01-15 10:49:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Гаубицы «Мста-Б» 58-й общевойсковой армии ЮВО нанесли удар по укреплениям врага на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Укрепленные позиции неприятеля были выявлены с помощью беспилотника. Удар наносился с десятикилометровой дистанции. Артиллеристы стреляли осколочно-фугасными снарядами, чтобы нанести как фортификации, так и живой силе противника максимальный урон. 

«В такие погодные условия главное - отработать быстро и слаженно, чтобы поддержать пехоту, которая находится на переднем крае. Наши ребята не отступают, бьют врага, в чем мы им должны помогать», - заявил командир взвода управления с позывным Печора.

В МО РФ уточнили, что неприятель потерял до 20 человек убитыми и полевой склад боеприпасов, который был уничтожен прямым попаданием. 

Ранее сообщалось, что десантники уничтожили боевиков ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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