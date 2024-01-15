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Большой договор РФ и Ирана отметит безусловное уважение суверенитета друг друга

Минобороны России сообщило, что также в тексте договора будет отмечено взаимное безусловное уважение территориальной ценности обеих стран.
2024-01-15 14:37:01
© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщило, что в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре РФ и Ирана будет отмечено безусловное уважение суверенитета и территориальной ценности друг друга. 

Это говорится в сообщении МО РФ относительно состоявшихся сегодня телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу и его коллеги из Ирана Мохаммада Аштиани.

Уточняется, что стороны обсудили двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. При этом Шойгу отметил, что Россия и Иран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира

Российское оборонное ведомство отметило, что проведенный между Шойгу и Аштиани телефонный разговор прошел в дружеской атмосфере. Он стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между Россией и Ираном. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #в стране и мире #Сергей Шойгу #Иран #Мохаммад Аштиани #Большой договор
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