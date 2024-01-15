Большой договор РФ и Ирана отметит безусловное уважение суверенитета друг друга

Минобороны России сообщило, что в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре РФ и Ирана будет отмечено безусловное уважение суверенитета и территориальной ценности друг друга.

Это говорится в сообщении МО РФ относительно состоявшихся сегодня телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу и его коллеги из Ирана Мохаммада Аштиани.

Уточняется, что стороны обсудили двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. При этом Шойгу отметил, что Россия и Иран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира.

Российское оборонное ведомство отметило, что проведенный между Шойгу и Аштиани телефонный разговор прошел в дружеской атмосфере. Он стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между Россией и Ираном.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.