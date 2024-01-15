Шойгу обсудил военное сотрудничество с коллегой из Ирана

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону военное и военно-техническое сотрудничество с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Аштиани. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В ходе беседы стороны также обсудили региональную безопасность. Шойгу отметил, что Россия и Иран вместе прикладывают усилия для строительства равноправного многополярного мира.

В Минобороны сообщили, что готовится к подписанию большой межгосударственный договор между странами, в нем будет отмечено безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности РФ и Ирана. В ведомстве подчеркнули, что беседа Шойгу с иранским коллегой стала очередным шагом в укреплении стратегических отношений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.