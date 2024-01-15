Шойгу: РФ и Иран наращивают усилия в строительстве многополярного мира

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Иран наращивают усилия в процессе постройки многополярного мира. Об этом сообщает МО РФ.

«Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомство сообщило, что сегодня состоялись телефонные переговоры Шойгу с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Аштиани. В их ходе Шойгу и Аштиани обсудили двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество. Также состоялся обмен мнениями относительно вопросов региональной безопасности.

Шойгу и Аштиани подчеркнули приверженность основополагающим принципам отношений России и Ирана. В их число входит безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга. Это будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между РФ и Ираном.

Минобороны России сообщило, что телефонный разговор состоялся в дружественной атмосфере. Он стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя странами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.