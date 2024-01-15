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Шойгу: РФ и Иран наращивают усилия в строительстве многополярного мира

Сергей Шойгу и его иранский коллега Мохаммад Аштиани провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили военное и военно-техническое сотрудничество.
2024-01-15 14:09:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Иран наращивают усилия в процессе постройки многополярного мира. Об этом сообщает МО РФ. 

«Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира», - говорится в сообщении. 

Российское оборонное ведомство сообщило, что сегодня состоялись телефонные переговоры Шойгу с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Аштиани. В их ходе Шойгу и Аштиани обсудили двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество. Также состоялся обмен мнениями относительно вопросов региональной безопасности. 

Шойгу и Аштиани подчеркнули приверженность основополагающим принципам отношений России и Ирана. В их число входит безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга. Это будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между РФ и Ираном. 

Минобороны России сообщило, что телефонный разговор состоялся в дружественной атмосфере. Он стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя странами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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