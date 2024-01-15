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В МИД Польши призвали готовиться к прибытию новой волны беженцев с Украины

Дипломат предположил, что в Польше появятся еще «миллионы украинцев».
Никита Черненко 2024-01-15 14:25:01
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress

Польше следует подготовиться к еще одной волне украинских беженцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

Как отметил политик, с Украины могут сбежать еще «миллионы украинцев» в случае, если фронт сместится за западную часть страны. При этом сейчас в Польше находится порядка полутора миллионов украинских беженцев, по различным оценкам.

«Это будет для нашей страны огромным бременем, и польское общество должно быть к этому готово», - заявил Шейна.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкой Bild о намерении оборонного ведомства призывать на военную службу мужчин, покинувших территорию Украины. Он заявил, что в случае уклонения от службы после получения повестки призывников будут ждать санкции. Так, в Киеве предложили лишать ВНЖ украинцев призывного возраста, которые сбежали за границу.

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