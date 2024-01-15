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Панда Катюша начала «контролировать» работу киперов, кусая их за пятки

На кадрах можно заметить, как черно-белый пушистик бегает за киперами и играет с новой игрушкой.
Игнат Далакян 2024-01-15 13:18:01
© Фото: Telegram, @svetlanaakulova1 © Видео: Telegram, @svetlanaakulova1

Малышка-панда из Московского зоопарка заинтересовалась новой игрушкой, а также начала бегать за киперами и кусать их за пятки. Видео с Катюшей опубликовала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах можно заметить, как пандочка играет с новой игрушкой, и, судя по видео, она предпочитает это делать зубами. Кроме того, черно-белый мишка нашел новое развлечение - Катюша бегает за киперами и пытается схватить их за пятки. Видимо, таким образом она контролирует работу сотрудников зоопарка по уборке помещения.

Ранее в Московском зоопарке показывали видео, как пандочка принимает ванну. Детеныш Диндин и Жуи сначала осторожно замачивал в воде только лапки, а затем малышка неуклюже залезала в ванну целиком.

До этого малышка-панда научилась делать свои первые шаги. Катюша сосредоточилась и впервые встала на лапки, однако из-за неуверенности плюхнулась сразу на пол.

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