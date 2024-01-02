В Московском зоопарке показали, как малышка-панда принимает ванну

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала кадры принятия водных процедур малышки-панды. Глава заведения подписала публикацию как «новогодние купания».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как плюшевый мишка осторожно замачивает в воде свои лапки, а затем старательно и, в то же время, немного неуклюже залезает в ванну.

Мама маленькой панды заметила упорство своего детеныша и решила вмешаться в ситуацию. Диндин вытащила черно-белого мишку из ванны за загривок. Маленькой расслабившейся панде оставалось только скользить по полу.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показывала, как детеныш панды Диндин начинает интересоваться игрушкой. Мама пандочки отпускает из-под своей опеки малышку всего на несколько мгновений.