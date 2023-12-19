© Видео: Telegram, @svetlanaakulova1 © Фото: Telegram, @svetlanaakulova1

Упорная малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги. Кадры успеха детеныша показала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

У маленького черно-белого мишки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Это можно заметить по глазкам малышки, выражающим усердие и в то же время удивление от собственного успеха.

Маленькая панда долгое время, сосредоточившись, пыталась приподняться, а затем встала на лапки и плюхнулась на пол.

Ранее в своем Telegram-канале Светлана Акулова сообщила, что детеныш панды Диндин впервые встал на все лапы. Также было опубликовано фото, где маленькая панда самостоятельно стоит в манеже.