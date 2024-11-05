Около сотни россиян вылетели из Бейрута в Москву бортом МЧС

Порядка сотни россиян вернут на Родину из Ливана. Специальный борт МЧС РФ вылетел из ливанской столицы Бейрута в Москву.

«Спецборт МЧС России с российскими гражданами, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву», - заявили в российском министерстве.

В пресс-службе отметили, что эвакуация граждан проходит по указанию российского президента Владимира Путина согласно поручению главы ведомства Александра Куренкова.

В конце октября сообщалось, что свыше 60% жителей восточного Ливана стали беженцами из-за обстрелов израильской армии. Проводимые Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) бомбардировки вынудили местных жителей из долины Бекаа покинуть свои дома и стать беженцами. Об этом заявил губернатор провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр.

По состоянию на 25 октября ЦАХАЛ проинформировал о более 3,2 тысячи атакованных целей ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Напомним, с конца сентября этого года Израиль проводит военную операцию на территории Ливана, назвав ее «Стрелы севера». 23 сентября Израиль начал наносить массированные удары по военным объектам «Хезболлы».