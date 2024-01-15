Reuters: Киев планирует выручить $300 миллиардов за «репарационные» облигации

Трудно найти то, что не сможет заложить нынешняя киевская власть. И сейчас на очереди - «репарации от России», на которые надеется Украина после окончания боевых действий.

Как сообщает Sputnik со ссылкой на Reuters, украинские власти планируют выпустить облигации, которые планируется обеспечить исками к России - они будут выплачены, только если Киев получит от Москвы денежную компенсацию.

В материале Reuters предполагается, что такими способами на Украине надеются избежать юридических проблем, которые неминуемо возникнут, если присвоить замороженные российские активы на три сотни миллиардов долларов. Просто взять себе эти деньги нельзя - подобный шаг способен подорвать западную финансовую систему, ликвидировав доверие к ней со стороны вкладчиков из различных стран мира.

Ранее Минфин США заявил, что заблокированные активы России оцениваются в 280 миллиардов долларов.