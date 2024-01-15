МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Киев планирует выручить $300 миллиардов за «репарационные» облигации

Украина надеется на денежные компенсации от России после окончания боевых действий, но даже эти призрачные надежды в Киеве готовы заложить.
Тимур Шерзад 2024-01-15 13:21:01
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress

Трудно найти то, что не сможет заложить нынешняя киевская власть. И сейчас на очереди - «репарации от России», на которые надеется Украина после окончания боевых действий.  

Как сообщает Sputnik со ссылкой на Reuters, украинские власти планируют выпустить облигации, которые планируется обеспечить исками к России - они будут выплачены, только если Киев получит от Москвы денежную компенсацию. 

В материале Reuters предполагается, что такими способами на Украине надеются избежать юридических проблем, которые неминуемо возникнут, если присвоить замороженные российские активы на три сотни миллиардов долларов. Просто взять себе эти деньги нельзя - подобный шаг способен подорвать западную финансовую систему, ликвидировав доверие к ней со стороны вкладчиков из различных стран мира. 

Ранее Минфин США заявил, что заблокированные активы России оцениваются в 280 миллиардов долларов.

#Россия #в стране и мире #Украина #Киев #Облигации #деньги
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»