Минфин США: заблокированные активы России оцениваются в $280 миллиардов

Большая их часть находится в Европейском союзе.

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Суверенные активы России, заблокированные в рамках введенных санкций, оцениваются в 280 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Отмечается, что большая часть находится в Евросоюзе.

«Общая стоимость активов оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть которых хранится в Европейском Союзе», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В минувший понедельник стало известно, что Министерство юстиции США пытается получить разрешение на использование замороженных активов на сумму более одного миллиарда долларов для нужд Украины.

Ранее в Белом доме заявили, что российские активы в Германии, Италии, Великобритании и Франции останутся заблокированными до тех пор, пока РФ не компенсирует Киеву якобы причиненный ущерб.