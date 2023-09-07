Минфин США: заблокированные активы России оцениваются в $280 миллиардов
Суверенные активы России, заблокированные в рамках введенных санкций, оцениваются в 280 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Отмечается, что большая часть находится в Евросоюзе.
«Общая стоимость активов оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть которых хранится в Европейском Союзе», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.
В минувший понедельник стало известно, что Министерство юстиции США пытается получить разрешение на использование замороженных активов на сумму более одного миллиарда долларов для нужд Украины.
Ранее в Белом доме заявили, что российские активы в Германии, Италии, Великобритании и Франции останутся заблокированными до тех пор, пока РФ не компенсирует Киеву якобы причиненный ущерб.