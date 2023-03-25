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NYT: Запад опасается конфисковывать активы России из-за боязни подорвать веру в доллар

Сергей Лебедев
16:46 25.03.2023
Также многие страны могут отказаться вкладываться свои деньги в американские и европейские банки.
NYT: Запад опасается конфисковывать активы России из-за боязни подорвать веру в доллар
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Конфискация российских активов может подорвать веру в систему международных соглашений и законов, которые активно отстаивают западные правительства. Именно поэтому во многих странах считают подобную идею нецелесообразной, пишет New York Times. Также министр финансов США Джанет Йеллен и другие чиновники уверены, что арест российских счетов подорвет веру в доллар.

Кроме того, по мнению экспертов, другие страны, опасаясь подобной конфискации, менее охотно будут хранить деньги в американских и европейских банках или делать инвестиции. Это может ударить по экономике западных государств.

«Такой шаг может подвергнуть американские и европейские активы, находящиеся в других странах, более высокому риску экспроприации в будущем в случае возникновения международного спора», - пишет NYT.

Напомним, в минувшем январе юридическая служба ЕС уведомила страны союза о возможности использовать часть замороженных активов России для восстановления Украины. А ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные активы на сумму 319 миллиардов евро, включая 300 миллиардов Центробанка и 19 миллиардов российских олигархов, следует объединить в специальный фонд. Вырученные средства планируется инвестировать, а прибыль направить на выплату компенсаций Украине. 

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