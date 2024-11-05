Политолог предсказала повторение штурма Капитолия в США

В США возможно повторение попытки захвата Капитолия в случае проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделала политолог Наталия Елисеева.

«Многие были и есть за Трампа. И в случае победы Харрис его избиратели будут пытаться поддержать Трампа до конца. В случае победы Трампа и избиратели Харрис будут пытаться поддержать своего кандидата. Более того, я полагаю, что будут суды, громкие обвинения и еще череда публичных скандалов», - отметила эксперт.

Наталия Елисеева добавила, что спрогнозировать победу того или иного кандидата сложно. По ее словам, ситуация неоднозначная.

«Конечно же шансы за Трампом, но есть нюансы. А нюансы в том, что мы помним прекрасно сценарий 20-го года, когда у Трампа победу просто увели из-под носа благодаря почтовому голосованию. То есть демократы могут переиграть и обыграть ситуацию в свою сторону. Поэтому в данном случае нам остается только наблюдать, как это будет все реализовываться», - подчеркнула политолог.

Напомним, в январе 2021 года сторонники Дональда Трампа, являвшегося в то время главой государства, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов. Суд признал Дональда Трампа виновным в «восстании», однако ему разрешили участвовать в предстоящих выборах.