Летчик Шишкин: Австралия не хочет опозориться с MRH-90 в случае передачи Киеву

Летчик-испытатель и заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин заявил в беседе со «Звездой», что отказ со стороны Австралии отправить Киеву списанные вертолеты MRH-90 имеет подоплекой страх перед репутационными потерями.

«Машины списанные, значит, они разукомплектованные. Значит, их нужно разобрать, морем перевезти, собрать, а запчастей нет... Это бессмысленное дело. А с точки зрения дипломатии сделали, чтобы не подставлять государство, что поставили хлам», - сказал Шишкин.

Он привел в качестве примера уже поставляющиеся танки из Германии, многие из которых по факту оказались неисправными.

Жорж Шишкин подчеркнул, что поставка списанной техники без запчастей - это абсолютно бессмысленная затея, что с точки зрения эффективности ее применения, что с точки зрения репутационных издержек, ведь Австралия не хочет запомниться как страна, поставляющая бесполезный хлам.

Ранее российский посол в Австралии заявил, что отношения двух стран разрушены до основания.