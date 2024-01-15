МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчик Шишкин: Австралия не хочет опозориться с MRH-90 в случае передачи Киеву

Жорж Шишкин в беседе со «Звездой» заявил, что поставка списанных машин без запчастей - абсолютно бессмысленная затея.
Тимур Шерзад 2024-01-15 11:17:01
© Фото: Wikimedia © Видео: ТРК «Звезда»

Летчик-испытатель и заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин заявил в беседе со «Звездой», что отказ со стороны Австралии отправить Киеву списанные вертолеты MRH-90 имеет подоплекой страх перед репутационными потерями. 

«Машины списанные, значит, они разукомплектованные. Значит, их нужно разобрать, морем перевезти, собрать, а запчастей нет... Это бессмысленное дело. А с точки зрения дипломатии сделали, чтобы не подставлять государство, что поставили хлам», - сказал Шишкин.

Он привел в качестве примера уже поставляющиеся танки из Германии, многие из которых по факту оказались неисправными. 

Жорж Шишкин подчеркнул, что поставка списанной техники без запчастей - это абсолютно бессмысленная затея, что с точки зрения эффективности ее применения, что с точки зрения репутационных издержек, ведь Австралия не хочет запомниться как страна, поставляющая бесполезный хлам. 

Ранее российский посол в Австралии заявил, что отношения двух стран разрушены до основания.

#вертолеты #Украина #австралия #наш эксклюзив #Жорж Шишкин #MRH-90
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»