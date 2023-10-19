Посол РФ в Австралии заявил, что отношения двух стран разрушены до основания

Он добавил, что от незаконных антироссийских санкций также страдают и австралийские предприниматели.

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Посол России в Австралии Алексей Павловский назвал отношения между Москвой и Канберрой разрушенными «до основания» на фоне современной политики западных стран в отношении России.

«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», - сказал посол в интервью РИА Новости.

При этом в данной ситуации нет очевидных мер для восстановления двусторонних отношений, а в Москве сделали «все, что могли» для этого. Также он добавил, что незаконные антироссийские санкции страны достигли такой степени, при которой сложно «придумать что-то новое».

Павловский отметил, что раньше отношения между двумя странами строились на «взаимовыгодном сотрудничестве в области горнодобычи и соответствующих технологий». При этом представители этих сфер все еще «высоко заинтересованы» в российско-австралийском взаимодействии, а от ущерба страдают австралийские предприниматели в том числе.