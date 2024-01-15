ABC: Австралия отправит на свалку вертолеты MRH-90 вместо передачи их Киеву

Австралийские власти приняли решение отправить списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию, несмотря на запрос Украины об их передаче. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией», - пишет телеканал.

В сентябре 2023 года вооруженные силы Австралии прекратили эксплуатацию вертолетов Taipan на 14 месяцев раньше запланированного срока. Это случилось после того, как во время учений летом произошло крушение, в результате которого погибли четыре австралийских военнослужащих.

Отмечается, что изначально планировалось вывести из эксплуатации MRH-90 в 2037 году, однако в работе этой техники уже случались проблемы, поэтому полеты часто приостанавливали. В статье говорится, что процесс разборки вертолетов уже начался. Министерство обороны Австралии заявило, что утилизация Taipan будет проводиться с учетом экологических и экономических принципов.

Представители Украины не довольны принятым австралийскими властями решением. Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду, что «возможность еще есть» и отметил, что Киев пока «не получил никакого ответа».

Ранее о передаче двух вертолетов Украине заявили в ВВС Аргентины. Латиноамериканское государство приобрело в 2011 году российские вертолеты Mи-171E, которые предназначались для транспортных и поисково-спасательных миссий.