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На Украине заявили, что не смогут выполнить план по мобилизации

Депутат Рады Бобровская заявила, что невозможно до конца этого года выполнить план по мобилизации из-за приказа Сырского о переброске военных.
Марина Крижановская 2024-11-05 10:18:22
© Фото: © Petro Poroshenko, via Globallookpress.com, Global Look Press

На Украине заявили о провале плана по мобилизации и о невозможности выполнить его до конца нынешнего года. Этим поделилась депутат и член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская. Также она пояснила, чем обусловлена переброска авиатехников и служащих в ПВО в пехоту.

«С сентября начала проседать мобилизация, осень пошла на спад. Переводы авиатехников и военных противовоздушной обороны в пехоту были вызваны приказом главкома ВСУ Александра Сырского именно потерями людей в боевых бригадах, и до декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен», - рассказала украинский парламентарий.

Усиление мобилизации на Украине началось с 18 мая. Новый закон принуждает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления его в силу обновить свои данные в военкомате.

Как сообщалось в конце октября, киевские власти хотят мобилизовать 160 тысяч человек в ближайшие три месяца. Представители местных военкоматов (ТЦК) действуют агрессивно - на улицах украинских городов мужчин ловят, избивают толпой, несмотря на возраст и физическое состояние человека. 

Через два дня американское издание New York Times, ссылаясь на чиновников Пентагона, рассказало, когда у украинских вооруженных сил закончится живая сила. По их оценкам, через 6-12 месяцев Украина столкнется с серьезной нехваткой военнослужащих. Это вызвано большими потерями в Курской области.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Верховная рада #мобилизация #нехватка людей #провал плана
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