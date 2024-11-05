На Украине заявили о провале плана по мобилизации и о невозможности выполнить его до конца нынешнего года. Этим поделилась депутат и член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская. Также она пояснила, чем обусловлена переброска авиатехников и служащих в ПВО в пехоту.

«С сентября начала проседать мобилизация, осень пошла на спад. Переводы авиатехников и военных противовоздушной обороны в пехоту были вызваны приказом главкома ВСУ Александра Сырского именно потерями людей в боевых бригадах, и до декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен», - рассказала украинский парламентарий.

Усиление мобилизации на Украине началось с 18 мая. Новый закон принуждает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления его в силу обновить свои данные в военкомате.

Как сообщалось в конце октября, киевские власти хотят мобилизовать 160 тысяч человек в ближайшие три месяца. Представители местных военкоматов (ТЦК) действуют агрессивно - на улицах украинских городов мужчин ловят, избивают толпой, несмотря на возраст и физическое состояние человека.

Через два дня американское издание New York Times, ссылаясь на чиновников Пентагона, рассказало, когда у украинских вооруженных сил закончится живая сила. По их оценкам, через 6-12 месяцев Украина столкнется с серьезной нехваткой военнослужащих. Это вызвано большими потерями в Курской области.