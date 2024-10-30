Киевский режим решил мобилизовать еще 160 тысяч человек в ближайшие три месяца. Из-за огромных потерь в Курской области и Донбассе ВСУ нужно все больше живой силы. Военкомы действуют все более агрессивно. Мужчин на улицах украинских городов ловят, избивают толпой, невзирая на возраст и физическое состояние.

Силовики получили карт-бланш на откровенное похищение людей. Оказаться в лапах «тцкашников» рискует практически каждый. И даже инвалидность не помеха. В Днепропетровске отловили мужчину с тростью. Били так, что вызвали бурю возмущения у проходивших мимо людей. Там же ловцы людей на глазах у всех избили до полусмерти инвалида, который числился в базе уклонистов.

У военкомов в ход идут не только кулаки, но и газовые баллончики. Кадры жестокости со стороны сотрудников ТЦК публикуют во всех областях Украины. Достается даже адвокатам, которые спешат на помощь. В Житомире юристу Сергею Касянчуку сломали ключицу.

В Харькове блокпосты военкомов стоят на дорогах буквально через каждые 100 метров. Из-за страха попасть на передовую в строительном супермаркете Одессы уволились все мужчины-продавцы. О методах военкомов говорят уже и в западных СМИ. Сначала, конечно, пытались выдать все за фейки. Но факты есть факты. Журналист Die Welt Кристоф Ваннер, работавший в Москве, отправился на Украину, где у него наступило прозрение.

«В эфире я видел кадры из Москвы, где на Украине, так называемые ТЦК, тащат людей в автобусы и задерживают на улице. Думал, это российская пропаганда, а это не так. На самом деле это большая проблема. Рейды проходят в украинских клубах, фитнес-центрах, ресторанах и на концертах. Буквально охотятся на мужчин. Это большая проблема, которая вызывает отвращение у украинцев», - заявил репортер.

Для сотрудников ТЦК отлов уклонистов стал прибыльным бизнесом. Те у кого есть деньги, могут спокойно откупиться. Поэтому - в бой идут одни бедняки.

«Если в 2021 году было достаточно $100-150 для того, чтобы избежать ТЦК в момент облавы и $1000-1500, чтобы получить липовую бронь, то сейчас ставки выросли до $1000-1500, а то и $3000, чтобы откупиться от сотрудников ТЦК на месте», - рассказал эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Те, кто не смог спастись от военкомов, бегут из воинских частей. Число случаев дезертирства в рядах ВСУ значительно увеличилось. Об этом заявил глава Верховного суда Украины Кравченко, назвав ситуацию угрожающей. Подтвердила это в эфире местного телеканала и депутат верховной Рады Анна Скороход. Цифра - больше 100 тысяч дезертиров.

Главком ВСУ - «Генерал 200», как его называют сами украинцы - Сырский, чтобы восполнить потери на фронте, пошел уже на крайние меры. Накануне был подписан Указ о переводе 20% врачей из военных госпиталей ВСУ в пехоту, что безусловно ударит по выживаемости раненых. Гневные разоблачения публикует у себя в Telegram-канале народный депутат Марьяна Безуглая.

«Лжецы из командования медицинских сил ВСУ во главе с "придворным" генералом Казмирчуком переводят медиков в пехоту, согласно распоряжению Сырского. Обратите внимание: учитывается пригодность к службе без ограничений в пехоте, а не уровень медицинской квалификации», - возмутилась Безуглая.

Перевод медиков на передовую больше всего затронет женскую часть в рядах ВСУ, так как девушки составляют большинство в медперсонале украинских формирований. Уже появились первые видео доказательства принудительного отлова женщин-медиков. А это значит, что мобилизация будет еще жестче и агрессивнее. Во всей этой ситуации сейчас счастливыми выглядят только те, кому удалось сбежать из страны.