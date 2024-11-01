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NYT: через 6-12 месяцев у ВСУ закончатся солдаты

По оценкам Пентагона, киевский режим в значительной степени растратил человеческий ресурс на вторжение в Курскую область.
Ян Брацкий 2024-11-01 21:58:41
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Global Look Press

Украина столкнется с серьезной нехваткой военных через 6-12 месяцев, пишет New York Times со ссылкой на чиновников Пентагона.

«По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат для ведения боевых действий в течение еще 6-12 месяцев. После этого она столкнется с их резким недостатком», - пишет издание.

В Пентагоне напомнили, что киевский режим для вторжения в Курскую область использовал бригады, созданные для обороны и возможного контрнаступления в 2025 году.

Ужасающее положение на фронте осознает и командование ВСУ. На этом фоне Киев рассчитывает поставить под ружье еще 160 тысяч человек. На это ТЦК отвели три месяца.

Методы мобилизации ужесточили. Сегодня человеческий ресурс пополняется в ходе облав на концертах, в ресторанах, магазинах и просто на улицах. Людей избивают и, по сути, похищают. Зачастую такие методы заканчиваются трагедий.

Ранее стало известно, что в Полтаве мужчина не смог пережить насильную мобилизацию. До этого жертву украинских военкомов доставили на пункт сбора, где он отказался проходить военно-врачебную комиссию.

#Украина #сша #Курская область #Пентагон #мобилизация
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