Пентагон сообщил об ударах по объектам КСИР и проиранских группировок в Сирии

Удары ВС США были осуществлены в ответ на нападения на американский военный контингент в Сирии и Ираке.

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Вооруженные силы США нанесли два точечных удара по объектам, используемым Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и проиранскими группировками на востоке Сирии, об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Удары были нанесены по учебному центру и убежищу недалеко от городов Абу-Камаль и Маядин соответственно», - говорится в заявлении Остина.

Он добавил, что атака по объектам в Сирии была осуществлена в ответ на продолжающиеся нападения на американских военных в Ираке и Сирии. Уточняется, что тем самым было продемонстрировано намерение президента США и дальше принимать меры по защите американских военнослужащих и интересов США в регионе.

Ранее сообщалось о перестрелке, случившейся между сирийскими военнослужащими и американским контингентом в Сирии. Почвой для столкновения стали действия американской армии в восточных кварталах населенного пункта Дэйр-эз-Зора на берегу Евфрата.