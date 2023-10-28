Байден заявил, что удары США по объектам в Сирии нужны для защиты американцев

Президент США отметил, что удары по объектам на территории Сирии соответствовали уставу ООН.

© Фото: Yuri Gripas,CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Удары по объектам в Сирии были необходимы для защиты американцев и соответствовали положению устава Организации Объединенных Наций. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону», - цитирует РИА Новости Байдена.

Американский президент также отметил, что это право отражено в статье 51 устава ООН. Джо Байден заявил, что удары по объектам в САР были необходимы для защиты американцев как внутри своей страны, так и за ее границами. Президент США выразил готовность и дальше предпринимать необходимые действия, чтобы ответить на угрозы или атаки.

Ранее США нанесли удары по двум объектам в Сирийской Арабской Республике. Глава Пентагона Ллойд Джордж заявил, что эти объекты использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами. Приказ нанести удары отдал президент США в рамках самообороны, отметил американский министр обороны.