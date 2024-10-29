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Глава ВОЗ: запрет БАПОР Израилем повлечет разрушительные последствия

Запрет на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам противоречит обязательствам Израиля перед ООН, напомнил Гебрейесус.
Карина Тазетдинова 2024-10-29 06:26:36
© Фото: Lian Yi, XinHua, Global Look Press

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что запрет Израиля на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам недопустимо.

«БАПОР было создано государствами - членами ООН. Нынешнее решение израильского парламента о запрете БАПОР выполнять его работу по спасению жизней и защите здоровья для миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия», - следует из сообщения Гебрейесуса.

Такие меры приведут к разрушительным последствиям, отметил глава ВОЗ. Кроме того, это противоречит обязательствам Израиля и угрожает жизням людей, чьея безопасность зависит от организации.

Ранее израильский парламент принял законопроекты, которые запретят деятельность Ближневосточного агентства ООН в Израиле и на контролируемых ими территориях. Причиной таких действий они называют якобы причастность сотрудников БАПОР к атаке ХАМАС.

#Израиль #палестина #ХАМАС #Гебрейесус #глава воз #БАПОР
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