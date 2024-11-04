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Стояногло призвал молдаван к спокойствию вне зависимости от итогов выборов

Кандидат на пост главы государства, что голос каждого заслуживает уважения, a демократия - это зрелость перед результатом.
Глеб Владовский 2024-11-04 01:06:11
© Фото: Родион Прока, РИА Новости

Граждане Молдавии должны сохранять спокойствие вне зависимости от итогов проходящих в стране выборов. Такое заявление сделал кандидат на пост главы государства Александр Стояногло.

«Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие независимо от цифр», - цитирует его слова RT.

Политик подчеркнул, что голос каждого избирателя заслуживает уважения. Он добавил, что демократия - это прежде всего зрелость перед результатом.

Кроме того, Стояногло поблагодарил избирателей за смелость выразить свою позицию через голосование.

В ЦИК Молдавии сообщали, что действующий президент Молдавии Майя Санду опережает оппонента, набрав 50,15% голосов после обработки 92,43% протоколов.

Ранее в Москве избиратели скандировали «долой Санду» у посольства Молдавии.

#в стране и мире #Молдавия #президентские выборы #Майя Санду #Александр Стояногло
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