Стояногло призвал молдаван к спокойствию вне зависимости от итогов выборов

Граждане Молдавии должны сохранять спокойствие вне зависимости от итогов проходящих в стране выборов. Такое заявление сделал кандидат на пост главы государства Александр Стояногло.

«Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие независимо от цифр», - цитирует его слова RT.

Политик подчеркнул, что голос каждого избирателя заслуживает уважения. Он добавил, что демократия - это прежде всего зрелость перед результатом.

Кроме того, Стояногло поблагодарил избирателей за смелость выразить свою позицию через голосование.

В ЦИК Молдавии сообщали, что действующий президент Молдавии Майя Санду опережает оппонента, набрав 50,15% голосов после обработки 92,43% протоколов.

Ранее в Москве избиратели скандировали «долой Санду» у посольства Молдавии.