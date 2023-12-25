Байден завершил год с рекордно низким рейтингом и в списке «главных неудачников»

В список политических неудачников года главу Белого дома поместил американский телеканал Fox News. Перечень административных провалов Джо Байдена более чем обширный. За год рейтинг одобрения, как и сам президент, падал несколько раз. Но одно падение за другим и в прямом, и в фигуральном смысле сыграли с Джо плохую шутку. Согласно последнему общенациональному опросу глава страны завершает год с показателем 39%. Это рекордно низкий показатель.

«Кульминацией стали предварительные опросы избирателей в последние несколько недель, которые показывают мрачные прогнозы относительно перспектив его переизбрания», - отметил телеканал.

Очередные бурные обсуждения неудач президента начались после его обращения к нации. Политик много говорил об Израиле и Украине, хотя простые американцы ждали ответов на куда более приземленные вопросы. Согласно официальной статистике, количество убийств с 2020 года выросло на 44%. В крупных мегаполисах США растет число ограблений, стало больше бездомных и наркоманов. Еле справились с инфляцией, но экономика замедлилась и грозит рецессией уже в следующем году. А это особенно чувствительно ударило по продуктовой корзине в канун Рождества.

«Когда вышел фильм “Один дома”, продуктовая корзина Кевина Макалистера обошлась бы в 20 долларов. Теперь, если мы захотим купить те же продукты, то мы заплатим почти на 250% больше - более 70 долларов. А что если я захочу приобрести все подарки из песни “12 дней Рождества?” Это обойдется в рекордные 200 тысяч долларов! Это огромная сумма, не так ли?» - говорит обозреватель Fox News Джо Конча.

В Штатах есть свой индекс Биг Мака. Внутреннюю инфляцию измеряют по стоимости подарочного набора из песенки «12 дней Рождества». Один из американских банков регулярно публикует совокупную стоимость подарков.

«Последние два Дня благодарения ставили рекорды по самым высоким ценам за праздничный ужин. А теперь это еще коснулось и Рождества. Люди не могут себе это позволить, им приходится влезать в долги», - говорит Джо Конча.

Еще одной чувствительной проблемой для американцев при Байдене стала не просто неконтролируемая волна, а настоящее цунами нелегальной миграции. После того как США отказались от планов по строительству стены на границе с Мексикой, в Штаты через южную границу хлынули потоки беженцев со всего мира. Прямо сейчас к южным штатам направляется целый крестовый поход из 8 тысяч мигрантов.

Перейдя границу, мигранты бесконтрольно растворяются на звездно-полосатых просторах. В аэропорту города Тусон для таких появились даже отдельные линии прохода на посадку: «Неграждане США без паспортов». Губернатор штата таким образом отправляет их самолетами дальше по всей стране. По сути, на борт лайнера садятся нелегалы, без проверки личности. А это уже настоящая проблема для обеспечения национальной безопасности государства.

«Директор [ФБР Кристофер] Рэй, выступая перед нашим комитетом на брифинге по всемирным угрозам, четко заявил, что открытая граница создала повышенный риск для сотрудников Бюро, которые сейчас отслеживают этих людей внутри страны, и повышенный риск для всех американцев. Он открыто выразил страх и беспокойство по поводу того, что сейчас происходит. После прихода Байдена в списке по отслеживанию террористов оказалось 294 человека. За время правления Трампа таких людей было 11», - говорит член палаты представителей США Марк Грин.

Многие избиратели списывают провалы в политике Байдена на пенсионный возраст и плохое самочувствие. Однако демократы пытаются парировать эти утверждения успехами на международном поприще.

«Я думаю, это своего рода дискриминация по возрасту. На посту президента он проделал блестящую работу - он укрепил НАТО, ему удалось мобилизовать людей вокруг важнейших задач, которые поставлены на карту на Украине. Он знает, как работает конгресс, он знает Америку, он также знает, как устроен мир. Это то, что нужно сегодня», - считает специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Но и здесь провалы администрации Байдена на виду. Конгресс так и не утвердил военный пакет помощи для Украины. Более того, пытаясь хоть как-то спасти подопечный Киев, администрация нынешнего главы Белого дома пошла на крайние непопулярные меры, грозящие потерей союзников. В Турции сегодня негативно отреагировали на указ Байдена, разрешающий Минфину США преследовать банки третьих стран за сотрудничество с российским ВПК. Кроме того, рассматривается вопрос о помощи Зеленскому из средств замороженных российских активов. Что, по мнению собеседника итальянской газеты la Repubblica нобелевского лауреата Роберта Шиллера, может похоронить доверие к доллару как резервной валюте.

Да и другие оглушительные фиаско президента-пенсионера во внешней политике не спрятать. Недостаточна, по мнению американцев, критика правительства Израиля за действия в секторе Газа. А после разлада с Саудовской Аравией стратегический запас нефти США сократился до рекордного за 30 лет уровня. И все из-за попыток Байдена навязать саудитам свое видение демократии.

«Байден до конфликта на Ближнем Востоке рассорился с Саудовской Аравией. Вспомним, как он критиковал Саудовскую Аравию за то, что у них нет демократии. При Байдене позиции США на Ближнем Востоке пошатнулись», - говорит ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Пошатнулись позиции США и на Дальнем Востоке. Сразу после интригующей весь мир встречи с Си Цзиньпином президент США назвал лидера КНР диктатором. Хотя на встрече договорились о возобновлении прямых контактов по линии военных. Китайцы такое на деменцию вряд ли спишут. И это только самые крупные промахи главы Белого дома в этом году, не говоря об ухудшившихся отношениях с Россией, абсолютной неспособностью повлиять на политику иранской оси на Ближнем Востоке. Слабость позиции хозяина Белого дома пока на руку республиканцам и лично Дональду Трампу.