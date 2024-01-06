Трамп уверен, что Байдену не стоит доверять даже управление магазином

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ныне действующий президент Джо Байден угрожает демократии в США и является настолько некомпетентным, что не смог бы управлять даже магазином, не говоря уже о всей стране.

Дональд Трамп также напомнил, что часто говорит о том, что даже если взять десять президентов, то они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден.

«Он сделал немыслимые вещи», - цитирует РИА Новости Трампа, который выступал перед сторонниками в штате Айова.

Экс-президент США добавил, что Байден не способен работать. Также серьезно усомнился в способности нынешнего президента справиться даже с управлением магазина.

«Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его за главного, президента США», - сказал он.

Ранее американский телеканал Fox News поместил президента США Джо Байдена в список политических неудачников. По версии телеканала, глава американского государства завершил год с рекордно низким рейтингом.