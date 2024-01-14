Китай выступил против любых официальных контактов США с Тайванем

Китай выступает против любых официальных контактов США с Тайванем, в том числе против посещения делегацией Конгресса США Тайваня, передает ТАСС.

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем», - аргументировал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Дипломат призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая».

Напомним, что визит делегации американских конгрессменов в Тайвань запланирован на май 2024 года. Политики в ходе поездки должны будут познакомиться с новым главой администрации острова после его инаугурации, заявил ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Он выразил надежду на то, что Вашингтон и Тайбэй совместно продолжат заниматься продвижением принципов «свободы, возможностей и безопасности» для всех демократических государств и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Победу на выборах президента Тайваня одержал Лай Циндэ. Он набрал более 5,36 млн голосов. Политик призывает сохранить статус-кво и не видит необходимости в формальном провозглашении независимости острова. На посту главы государства он планирует сократить зависимость страны от Китайской Народной Республики в сфере экономики и продолжить укрепление отношений с Вашингтоном. При этом Лай неоднократно говорил о важности диалога с Пекином и отмечал, что «мир бесценен, а в войне нет победителей».

Россия считает отношения между сторонами Тайваньского пролива сугубо внутренним делом Китая. Попытки отдельных стран использовать выборы в Тайване с целью оказания давления на Пекин и раскачать ситуацию в регионе - контрпродуктивы и подлежат широкому осуждению мировым сообществом, ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале Посольства КНР в РФ.