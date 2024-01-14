Италия выразила готовность участвовать в военной операции ЕС в Красном море

Италия примет участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений хуситов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетто в эфире Rai1.

Крозетто назвал Италию наиболее пострадавшей страной от нападений хуситов и напомнил, что в этом районе уже есть итальянский корабль с миссией защиты транзитных судов.

Глава Минобороны Италии сказал, что Рим не получал предложение присоединиться к ударам по позициям движения «Ансар Аллах», потому что кабмину для этого потребовалась бы поддержка парламента, и союзники об этом знают.

Страны Евросоюза обсуждают свою военно-морскую операцию в Красном море, поскольку «хуситы продолжают атаки», сообщило ранее агентство Bloomberg. Государства-члены блока обсуждают, готовы ли они покрыть расходы и предоставить суда для новой операции. ЕС может завершить эти планы уже на встрече министров иностранных дел 22 января в Брюсселе.

До сих пор неясно, как операция ЕС будет дополнять существующую миссию под руководством США, к которой присоединились несколько стран ЕС, включая Францию, Италию, Нидерланды и Испанию. Сообщается, например, что Германия входит в число стран-членов, желающих участвовать в новой миссии ЕС.