Захарова заявила, что Запад не может смириться с итогом выборов в Грузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выборы в Грузии и реакцию Запада на них. Она заявила, что Западу трудно смириться с результатами, так как граждане Грузии сделали свой суверенный выбор.

«Англосаксонский Запад никак не может смириться с тем, что народ Грузии сделал свой суверенный выбор. И мало того, он этот выбор аргументировал», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, в последнее время Грузия слышала только окрики со стороны Запада, но это не помешало ее жителям сказать свое слово, при этом используя демократический метод.

«Народ Западу и всему миру сказал о своих традициях, о своей истории, о том, что является истинной ценностью для Грузии. Именно за этот выбор они и проголосовали. Я прекрасно понимаю, что для Запада это все недопустимо, потому что Запад любит и воспринимает только тех, кто становится перед ним на колени. Но это нельзя сейчас сказать про народ Грузии», - считает Захарова.

На выборах правящая партия страны «Грузинская мечта» набрала 54% голосов избирателей. Оппозиция в стране отказалась признавать результаты и начала призывать людей к протестам. Не понравились итоги выборов и США, которые пригрозили Тбилиси новыми санкциями. Также возмущение выразил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и обвинил власти Грузии в «краже выборов».