МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова заявила, что Запад не может смириться с итогом выборов в Грузии

По словам представителя МИД РФ, граждане Грузии обозначили свою позицию демократическим путем.
Анастасия Бобылева 2024-11-04 21:39:49
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выборы в Грузии и реакцию Запада на них. Она заявила, что Западу трудно смириться с результатами, так как граждане Грузии сделали свой суверенный выбор.

«Англосаксонский Запад никак не может смириться с  тем, что народ Грузии сделал свой суверенный выбор. И мало того, он этот выбор аргументировал», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, в последнее время Грузия слышала только окрики со стороны Запада, но это не помешало ее жителям сказать свое слово, при этом используя демократический метод.

«Народ Западу и всему миру сказал о своих традициях, о своей истории, о том, что является истинной ценностью для Грузии. Именно за этот выбор они и проголосовали. Я прекрасно понимаю, что для Запада это все недопустимо, потому что Запад любит и воспринимает только тех, кто становится перед ним на колени. Но это нельзя сейчас сказать про народ Грузии», -  считает Захарова.

На выборах правящая партия страны «Грузинская мечта» набрала 54% голосов избирателей. Оппозиция в стране отказалась признавать результаты и начала призывать людей к протестам. Не понравились итоги выборов и США, которые пригрозили Тбилиси новыми санкциями. Также возмущение выразил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и обвинил власти Грузии в «краже выборов».

#Выборы #Мария Захарова #Грузия #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 