Глава МИД Швейцарии призвал включить Россию в обсуждение мира на Украине

Россию необходимо включить в процесс мирного урегулирования кризиса на Украина. Об этом на пресс-конференции в Давосе заявил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

«Не будет мира, если Россия не скажет своего слова», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень странным обсуждение «мирной формулы» по Украине без участия России.

Пресс-секретарь президента отмечал, что сейчас в Москве считают тему переговоров России и Украины неактуальной, поскольку для них нет фундамента.