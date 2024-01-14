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Глава МИД Швейцарии призвал включить Россию в обсуждение мира на Украине

Иньяцио Кассис отметил, что, если Россия не скажет своего слова, мира не будет.
Сергей Лебедев 2024-01-14 19:45:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Россию необходимо включить в процесс мирного урегулирования кризиса на Украина. Об этом на пресс-конференции в Давосе заявил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

«Не будет мира, если Россия не скажет своего слова», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень странным обсуждение «мирной формулы» по Украине без участия России.

Пресс-секретарь президента отмечал, что сейчас в Москве считают тему переговоров России и Украины неактуальной, поскольку для них нет фундамента.

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