В Кремле назвали абсурдным процессом поиск «формулы мира» по Украине без России

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Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом продвигаемую Киевом «формулу мира», так как ее пытаются искать без участия Российской Федерации.

«Вот эта "формула мира", которая упоминалась, здесь нужно сначала просто раскрыть глаза и посмотреть на факты. "Формулу мира" пытаются искать без участия России», - сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что по меньшей мере это является абсурдным процессом. Дмитрий Песков также добавил, что этот процесс не имеет потенциала на какие-то результаты.

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле действительно считают сейчас тему переговоров России и Украины неактуальной, поскольку для них нет никакого базиса и фундамента.

Ранее представитель Кремля называл нереалистичными переговоры с Киевом на украинских условиях. Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал позицию Белого дома о перспективах переговоров между Москвой и Киевом в следующем году.