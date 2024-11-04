Обнародован архив о спецагенте органов госбезопасности СССР Кузнецове

Президентская библиотека обнародовала ряд новых рассекреченных архивных документов ФСБ России, раскрывающих деятельность легендарного специального агента органов государственной безопасности СССР Николая Кузнецова (1911-1944).

Как сообщают РИА Новости, среди материалов имеются сообщения высокой степени важности, которые в годы Великой Отечественной войны шли в Москву с оккупированной нацистами Западной Украины, и подготовленные на основе информации, полученных от Кузнецова.

Во вторник исполнится 80 лет со дня подписания двух указов о присвоении звания Героя Советского Союза работникам Наркомата госбезопасности СССР за образцовое выполнение спецзаданий в тылу гитлеровцев и проявленные при этом отвагу и геройство. В списках было 16 человек, среди них Кузнецов.

Специальный агент оставил неизгладимый след своими подвигами в сфере разведки и контрразведки. Работа Кузнецова была признана образцовой, что отразилось в подписании двух указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза работникам НКГБ СССР.

Ранее ФСБ России рассекретила архив с опытами японцев над китайскими партизанами в годы войны. Согласно обнародованным документам, члены отряда №731 проводили эксперименты по микробиологии на живых людях.

До этого Федеральная служба безопасности показала уникальные документы разведчика и партизана Николая Кузнецова. Архив был обнародован к 80-летию гибели Героя Советского Союза.