Псевдоним «Колонист»: ФСБ рассекретила архивы главного охотника на Гитлера

ФСБ рассекретила уникальные документы к 80-летию гибели Героя Советского Союза, разведчика и партизана Николая Кузнецова. Это он обнаружил украинский бункер Гитлера и лично уничтожил 11 немецких генералов и высших чиновников рейха.

Один из лучших бойцов подпольной группы «Победители», известный под псевдонимом «Колонист», Кузнецов первым получил данные о секретной ставке фюрера под Винницей - объекте «Вервольф». Также именно он узнал о подготовке покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта на Тегеранской конференции. Но главной задачей разведчика была охота на руководителей оккупационной администрации на Украине, прежде всего - в Ровно. Там при его участии был захвачен и ликвидирован генерал Макс Ильген, который командовал отрядами «власовцев» и украинских коллаборационистов.

Позже, уже во Львове, Кузнецов взорвал главу правительства Галиции Отто Бауэра и его ближайшего соратника Генриха Шнайдера. Были еще десятки других успешных операций. Легендарный разведчик героийски погиб 9 марта 1944 года, когда пробивался с товарищами к линии фронта - у села Боратин чекисты нарвались на группу бандеровцев и приняли свой последний бой.