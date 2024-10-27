Обнародован архив с опытами японцев над китайскими партизанами в годы войны

Японцы в годы Второй мировой войны ставили биологические опыты над китайскими партизанами. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на обнародованный ФСБ России архив.

Согласно документу, члены отряда №731, созданного еще в 1936 году, проводили эксперименты по микробиологии на живых людях.

«Опыты проводились на китайцах и, как правило, заканчивались смертельным исходом. Умерщвлялись, ... как правило, китайские партизаны или лица, сочувствующие им», - следует из опубликованных в архиве признаний майора медицинской службы японской армии Като Цунэнори, который командовал филиалом № 731 в китайском Хайларе.

Он также рассказал, что партизан свозили в поля, и по ним стреляли снарядами, начиненными в том числе бактериями чумы и сибирской язвы. А спустя какое-то время подсчитывали процент заражаемости путем сбора трупов убитых испытуемых.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила материалы Хабаровского судебного процесса года над японскими преступниками в 1949 году. В документах приводились шокирующие подробности того, как действовала Квантунская армия при расправе над военнопленными.