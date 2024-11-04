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МВД раскрыло число иностранцев, ставших россиянами в 2024 году из-за СВО

В 2024 году паспорта РФ получили не менее 3,3 тысячи иностранцев - участников спецоперации.
Марина Крижановская 2024-11-04 11:35:34
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Не менее 3,3 тысячи иностранцев стали новыми гражданами России, участвуя в специальной военной операции. В их родных странах им грозило уголовное преследование за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил РФ.

Как сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, в текущем году 3344 представителя иного государства получили гражданство.

«С начала года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации по аналогичным основаниям гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина», - цитирует ее «360».

Кроме этого, рассказала генерал-майор полиции, миграционная служба МВД помогла урегулировать правовое положение еще одного бойца из стран ближнего зарубежья. От иностранца получили заявление о приеме в российское гражданство. Также власти установили запрет на применение в отношении участника СВО каких-либо мер принуждения, в том числе и выдворения.

В этом году среди тех, кто получил российские документа, оказались не только участвующие в СВО военнослужащие, но и носители английского языка. Ими стали прибывший в 1996 году в нашу страну Джон Роблес, работавший учителем английского языка, а ныне - переводчиком иностранной литературы, и работающий с 2014 года в Донбассе британский репорте Грэм Филлипс. Ему в России предоставили временное убежище.

#в стране и мире #иностранные граждане #гражданство рф #паспорт рф #СВО
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