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Журналист из Британии Филлипс получил временное убежище в России

Журналист из Британии Грэм Филлипс получил временное убежище в России, кадры с торжественным вручение опубликовала представитель ведомства Ирина Волк.
Марина Крижановская 2024-10-21 23:32:16
© Фото: Максим Скопцов, РИА Новости © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

Журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Репортер в течение 10 лет - с 2014 года - работает в Донбассе, освещая происходившие и происходящие там события. Кадры с вручением российского документа британцу опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что торжественное вручение свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации провели сотрудники миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» в ЛНР.

«Репортер с 2014 года освещает происходящие на территории Донбасса события, чтобы донести правду до широкой мировой общественности. Теперь у Грэма Филлипса, который называет себя "британским русским человеком", появилось еще больше возможностей для профессиональной реализации», - сообщила генерал-майор полиции Волк.

Филлипс давно известен на Западе и в России, и на Украине - в период «евромайдана» он работал там и освещал происходящие события, включая и боевые действия в Донбассе. В 2019 году он поделился с корреспондентом нашего телеканала «Звезда» Викторией Косогляденко эмоциями от проезда первого поезда по только что открывшейся железнодорожной части Крымского моста, придя в полный восторг от увиденного.

За год до этого он устроил акцию на могиле украинского националиста Степана Бандеры, за что получил предупреждение из Верховной рады. Грэм Филлипс пришел на могилу Бандеры в Германии, снял с нее флаг Украины и красно-черное знамя ОУН. После чего поставил табличку с надписью «здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

#в стране и мире #журналист #Великобритания #ЛНР #МВД РФ #грэм филлипс #временное убежище
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