Первый политический беженец США Джон Роблес получил паспорт РФ

Сотрудники МВД России вручили российские паспорта иностранцам, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Среди них был Джон Роблес, который считается первым политическим беженцем США.

«В актовом зале управления МВД России "Серпуховское" Московской области мои коллеги вручили паспорта гражданина Российской Федерации иностранцам. Среди получивших документы - Джон Энтони Роблес», - следует из сообщения.

В 1996 году он прибыл в Россию и работал учителем английского языка, сейчас он переводчик иностранной литературы. С начала СВО Роблес помогал доставлять гуманитарную помощь военным ВС РФ и жителям приграничных регионов.

Волк подчеркнула, что Роблес считает Россию своим домом. Он поблагодарил полицию и органы государственной власти за помощь в осуществлении мечты о гражданстве РФ.