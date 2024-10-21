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Лавров: Германия и Европа стали придатком США из-за терактов на «СП»

Глава МИД России считает, что европейские страны лишились свободы в экономической, финансовой и энергетической сферах после подрыва газопроводов «Северный поток».
Марина Крижановская 2024-10-21 01:52:37
© Фото: © The Swedish Coast Guard XinHua Global Look Press

С тех пор, как произошел подрыв магистральных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», Европа и Германия, в частности, стали придатком США в ряде отраслей. такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил то, как случившуюся диверсию на дне Балтийского моря европейские страны «покорно проглотили». Своими мыслями высокопоставленный российский чиновник поделился в интервью для документального фильма «МГИМО 80».

«Сейчас у всех на слуху теракт на "Северных потоках", который Европа, молча и покорно, проглотила. Хотя он подорвал возможность развития Германии и в значительной степени других европейских стран. Этот теракт сделал их в экономике, финансах и энергетических вопросах придатком США», - цитирует его слова ТАСС.

Теракт мирового масштаба произошел 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Российские специалисты заметили резкое падение давления на одной из веток газопроводов. Компания Nord Stream AG позже заявила о беспрецедентных разрушениях. Началось расследование теракта, к которому Германия, Дания и Швеция не допустили Россию, а СМИ начали писать о причастности к этому Украины.

Как стало известно 17 октября этого года, оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG, не согласился с выводами страховой компании о вмятине на трубе на одной из ниток, что, предположительно, и является результатом взрыва двухлетней давности.

Оператор попросил предоставить «строгие доказательства», подчеркивая, что эти следы могли появиться на корпусе труб раньше из-за внешнего воздействия.

#Сергей Лавров #сша #Германия #Европа #Северный поток #МИД РФ #зависимость #S&P
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