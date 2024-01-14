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Нетаньяху призвал закрыть границу между Египтом и Газой

Ранее издание Wall Street Journal сообщило о намерении Израиля захватить границу с Египтом.
Ян Брацкий 2024-01-14 10:40:01
© Фото: Yasser Qudih, Xin Hua, Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости закрыть границу между Египтом и сектором Газа, чтобы палестинским повстанцам не поступало оружие и боеприпасы.

«Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем сектор Газа, но военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать в этот южный проход (границу с Египтом - ред.), поэтому, конечно, нам нужно его закрыть», - приводит CNN слова Нетаньяху.

Накануне  издание Wall Street Journal сообщило, что Израиль уведомил официальный Каир о намерении провести ряд военных операций на границе Газы с Египтом.

Ранее Нетаньяху пообещал не оккупировать сектор Газа и не вытеснять оттуда мирное население. По словам главы израильского кабмина, ЦАХАЛ не борется с гражданскими лицами. Конечная цель Израиля - демилитаризация и дерадикализация сектора, уточнил политик.

#Египет #Граница #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #палестино-израильский конфликт
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