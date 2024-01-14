Нетаньяху призвал закрыть границу между Египтом и Газой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости закрыть границу между Египтом и сектором Газа, чтобы палестинским повстанцам не поступало оружие и боеприпасы.

«Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем сектор Газа, но военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать в этот южный проход (границу с Египтом - ред.), поэтому, конечно, нам нужно его закрыть», - приводит CNN слова Нетаньяху.

Накануне издание Wall Street Journal сообщило, что Израиль уведомил официальный Каир о намерении провести ряд военных операций на границе Газы с Египтом.

Ранее Нетаньяху пообещал не оккупировать сектор Газа и не вытеснять оттуда мирное население. По словам главы израильского кабмина, ЦАХАЛ не борется с гражданскими лицами. Конечная цель Израиля - демилитаризация и дерадикализация сектора, уточнил политик.