WSJ: Израиль планирует захватить границу сектора Газа с Египтом

Израиль пытается вернуть себе контроль над южной границей сектора Газа с Египтом, которую он не контролировал с момента ухода из палестинского анклава в 2005 году, пишет The Wall Street Journal. Тель-Авив проинформировал Каир о планах такой военной операции.

Израильские лидеры, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявляют, что Израиль должен взять под контроль приграничную зону, которую называют Филадельфийским коридором. Это должно исключить контрабанду оружия ХАМАС в этот сектор.

Нетаньяху заявил, что эта зона протяженностью 14 километров «должна находиться в наших руках», чтобы гарантировать, что сектор Газа будет и останется демилитаризованным. По его словам, Израиль не сможет закончить эту войну, «не закрыв эту брешь».

«Это настоящая дилемма. Единственный способ контролировать географическую территорию - это контролировать то, что входит и выходит», - цитирует газета неназванного высокопоставленного израильского военного чиновника.

Операция еще не получила полного одобрения от израильских лидеров. Многое будет зависеть от переговоров с правительством Египта. Ранее сообщалось, что Каир отклонил предложение об усилении израильского контроля над буферной зоной.

Египет работает над установкой заграждений и усовершенствованием наблюдения в этом районе, чтобы решить проблемы безопасности Израиля. В то же время израильские официальные лица пытаются развеять опасения Каира по поводу того, что боевые действия могут перекинуться на территорию Египта или что операция может нарушить ограничения на размещение войск в этом районе, которые являются частью мирного договора 1979 года между странами.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль не собирается навсегда оккупировать сектор Газа или вытеснять оттуда гражданское население.