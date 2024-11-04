Новые пути для наступления: что дает освобождение Селидова ВС РФ

В начале недели Министерство обороны России опубликовало кадры, которые мгновенно облетели многие мировые СМИ. Колонна бронетехники группировки войск «Центр», движется по улицам города Селидово Донецкой народной республики, а на крышах его домов и мачтах освещения штурмовики меняют украинские флаги на российские.

Важнейший укрепрайон ВСУ и очередная неприступная крепость, как называли Селидово в Киеве, находится под полным контролем российских войск. Подразделения группировки «Центр» и, очевидно, это новая тактика наших войск. Вместо штурма города в лоб, ВС РФ обошли его с флангов, отрезали пути снабжения продовольствием и боеприпасами боевиков и вынудили боевиков бежать из города.

Судя по кадрам из самого населенного пункта, город остался целым, сохранились даже стекла в многоэтажках и частном секторе. Жилая застройка практически не разрушена, и пригодна для проживания. До конфликта в Селидово проживали порядка 50 тысяч человек. Сейчас город полностью освобожден и зачищен от остатков войск противника. Обошлось без многомесячной осады, и изнурительных обстрелов.

Селидово находится на Покровском направлении, и оттуда до самого Красноармейска всего 20 километров. Этот город считается центром обороны и логистики ВСУ в Донбассе. И это одно из наиболее вероятных направлений дальнейшего нашего наступления. Впрочем, не единственное. Параллельно идет продвижение в районе Курахово, на окраинах которого уже идут бои. Одновременно с этим, группировка Восток на неделе, освободила населенные пункты Ясная Поляна, Доброволье, Новоукраинка и Шахтерское.

Заняв Селидово и находящиеся рядом господствующие высоты, наши войска открыли себе путь в направлении Покровска и Курахово - по сути, одних из последних мощных укрепрайонов на этом направлении. Взятие этих городов становится лишь вопросом времени.

Сам город Курахово сейчас наши подразделение берут в клещи и, освободив на этой неделе Шахтерское и Ясную поляну, фактически отрезают гарнизон Курахово от возможности получать подкрепление. Поступает информация, что ВСУ уже начали отвод своих частей из некоторых районов города, что говорит об успешном продвижении наших войск. В частях ВСУ растет недовольство. На минувшей неделе, например, на позициях в городе Курахово, мятеж устроила 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ. Военные отказались выполнять приказы и их перебросили в Сумскую область.

Украинские СМИ, тем временем уже открыто сообщают о массовом дезертирстве в рядах ВСУ. Среди недавно мобилизованных, более 60 процентов свои позиции покидают течение первых трех недель.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.