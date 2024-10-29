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Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного Селидово в ДНР

Город Селидово был освобожден в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр».
2024-10-29 16:39:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного города Селидово Донецкой Народной Республики.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что силы группировки  войск «Центр» взяли населенный пункт под контроль.

На записи, предоставленной Минобороны, показано, как российские военнослужащие свободно разъезжают по оставленному противником городу. На кадрах показано, как бойцы снимают с крыши здания украинский флаг и устанавливают российский триколор и копии Знамени Победы.

Также сегодня в сводке о проведении специальной военной операции ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье. Катериновку взяли под контроль силы подразделений «Южной» группировки войск. Горняк заняли подразделения группировки войск «Центр», а Доброволье - подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #МО РФ #Селидово
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