ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме Селидово

Командир штурмового батальона 433-го полка из состава группировки войск «Центр» Андрей Чувашов рассказал корреспонденту «Звезды» Анастасии Авсюк, какие хитрости применяли российские военные при штурме города Селидово, освобожденного российскими войсками в октябре.

«Мы применили эту тактику "множественных порезов". Мы были везде. Они не понимали, где мы находимся. Там доклад. Там прошел доклад, что русские окружили. Там, там, там - вот уже и сзади стрельба», - отметил Чувашов.

Также Чувашов отметил, что противник ждал штурмовые группы с юга, но российские войска ударили с севера, а также пошли в обход фланга с востока. Город, отметил комбат, был взял не в лоб, а в клещи.

В итоге, как сообщила корреспондент, бой начался в тылу врага. Солдаты ВСУ, которых отвлекли соседние фланги, не знали, что к ним просочилась целая рота штурмовиков.

Группой командовал Дмитрий Чеботарь. Ему всего 23, но позади уже не один серьезный бой. В Очеретино выносил на себе раненого товарища, в Бердычах отбил три опорника у подразделений 47-й бригады ВСУ. А за взятие Селидово его уже представили к званию Героя России.

Ранее публиковались кадры освобождения Селидово, снятые с беспилотника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.