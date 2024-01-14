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Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе в Шушарах

На момент возгорания на складе находилось больше 1 000 человек. Все они смогли своевременно выйти на улицу, правда не обошлось без паники и давки. Официальной информации о пострадавших и погибших не поступало.
Ирина Егорова 2024-01-14 00:36:01
© Фото: Александр Гальперин , РИА Новости

По факту крупного пожара в складском комплексе известного маркет-плейса под Санкт-Петербургом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

«Сегодня рано утром в поселке Шушары произошло возгорание на складе готовой продукции. Информация о происшествии получила широкий резонанс в СМИ. Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербург О.В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Огонь охватил складской комплекс размером 350х320 метров, высотой 20 метров и распространился на площади 70 000 кв. метров, при этом произошло обрушение на площади 40 кв.м. Пожар начался около 7.30 утра. Официальных сведений о пострадавших и погибших на данный момент не поступали.

По словам сотрудника склада, пожар мог начаться в курилке. Официального подтверждения этой информации не поступало. В том же крыле находятся помещения с картонными коробками, что могло привести к быстрому распространению возгорания. Вся территория складского комплекса покрылась огнем всего за пару часов.  

На момент возгорания на складе находилось много человек. Все они смогли своевременно выйти на улицу, правда не обошлось без паники и давки. Пожару был присвоен наивысший номер сложности. На месте работали 300 сотрудников МЧС и десятки единиц техники. Клубы густого черного дыма были видны со всех районов Санкт-Петербурга и даже с борта заходящих на посадку в Пулково самолетов.

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