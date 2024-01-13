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Пожар на складе в Петербурге на 50 тысячах «квадратов» мог начаться в курилке

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
Елизавета Кондрикова 2024-01-13 10:59:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожар на складских помещениях известного маркетплейса в Санкт-Петербурге мог начаться в курилке, после чего мгновенно распространился по всей территории. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» сборщик заказов, работающий там.

«Сигнализация была, у нас у каждого работника есть еще мини-компьютер. Там пришло оповещение, что срочно покидаем, эвакуируем здание, это не учебная тревога», - рассказал очевидец.

Он добавил, что в угловых помещениях, где и находятся курилки, в основном расположены картонные коробки, из-за чего возгорание так быстро распространилось по территории склада. В месте очага пожара никаких взрывоопасных материалов нет.

По словам сотрудника, пострадавших нет, все смогли эвакуироваться. Само здание интернет-магазина целиком прогорело за пару часов.

Пожар начался сегодня утром, за короткое время он развернулся почти на всей территории здания - на 50 тысячах квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 112 человек и 25 единиц техники.

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